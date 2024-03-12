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ГП может начать проверку из-за разговора офицеров ФРГ о терактах в России

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре России с просьбой проверить немецких офицеров на причастность к подготовке теракта в России.
ГП может начать проверку из-за разговора офицеров ФРГ о терактах в России
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета Василий Пискарёв.

«В случае отсутствия в Берлине адекватной реакции на наше обращение комитет считает возможным и необходимым обратиться в Генеральную прокуратуру России с предложением организовать проверку на наличие в действиях обозначенных генералов бундесвера и их соучастников признаков преступления, предусмотренного ст. 205 УК России (приготовление к теракту)», — цитирует его ТАСС.

Ранее Государственная дума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения, а также в нанесении ущерба российской гражданской инфраструктуре.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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