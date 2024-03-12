Лукашенко освободил от должностей послов в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии.
Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
Отмечается, что данный указ был подписан 11 марта.
В ноябре Лукашенко освободил от должности инспектора по Витебской области Игоря Брыло.
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