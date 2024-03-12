Лукашенко освободил от должностей послов в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии.

Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. Отмечается, что данный указ был подписан 11 марта. В ноябре Лукашенко освободил от должности инспектора по Витебской области Игоря Брыло.