«Общественное»: из «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе

Организаторы «Оскара» вырезали из сокращённой международной телеверсии награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе».

Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».

По его данным, организаторам премии было выражено возмущение, а на сайте телеканала в итоге транслировалась полная версия награждения.

Ранее «Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что российскому кинематографу не хватает документальных и игровых фильмов о войне.