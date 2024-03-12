RT в Telegram
Подпишись

«Общественное»: из «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе

Короткая ссылка
Организаторы «Оскара» вырезали из сокращённой международной телеверсии награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе».

Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».

По его данным, организаторам премии было выражено возмущение, а на сайте телеканала в итоге транслировалась полная версия награждения.

Ранее «Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что российскому кинематографу не хватает документальных и игровых фильмов о войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить