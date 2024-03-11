Дмитрий Медведев призвал снимать фильмы о войне
На фоне новостей о вручении «Оскара» Медведев решил высказаться о российском кино. Он отметил, что отечественные картины стали намного качественнее.
«Вот многое поменялось: нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов. Нравится», — считает зампред Совета безопасности России.
Он также призвал снимать кинокартины о войне.
«Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили», — высказался он в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».