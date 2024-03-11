Республиканцы заявили, что не примут бюджетный запрос Байдена в текущем виде

Республиканцы в палате представителей конгресса США сообщили, что не примут в нынешнем виде бюджетный запрос администрации президента США Джо Байдена на следующий финансовый год.

Об этом сказали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства в нижней палате Стивен Скалис и другие законодатели.

По их словам, стоимость предлагаемого Байденом бюджета является ещё одним ярким напоминанием о «ненасытном аппетите» действующей администрации к безрассудным расходам.

«Бюджет Байдена не просто ошибочен, это план по ускорению упадка Америки», — написал Джонсон в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что Белый дом в запросе на бюджет 2025 года заложил $61,4 млрд для возобновления военных поставок на Украину, при этом для новых ассигнований на нужды ВСУ места в документе не нашлось. Как отмечает администрация Байдена, этот вопрос остаётся предметом споров в конгрессе.