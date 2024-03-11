Белый дом предусмотрел запрос ассигнований на Украину в проекте бюджета США

Белый дом в запросе на бюджет 2025 года заложил $61,4 млрд для возобновления военных поставок на Украину, при этом для новых ассигнований на нужды ВСУ места в документе не нашлось. Как отмечает администрация Джо Байдена, этот вопрос остаётся предметом споров в конгрессе.

Как сообщил Белый дом, законопроект о бюджете обеспечит «значительные и столь необходимые инвестиции в американскую оборонно-промышленную базу» и повысит военную готовность США, а также поможет создать и сохранить рабочие места в десятках штатов по всей Америке.

«В отсутствие решения конгресса по этому чрезвычайному запросу Соединённые Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения её военных потребностей», — говорится в заявлении.

Согласно опубликованному документу, военные расходы США в 2025 году будут увеличены до $850 млрд.