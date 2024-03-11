Белый дом предусмотрел запрос ассигнований на Украину в проекте бюджета США
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Как сообщил Белый дом, законопроект о бюджете обеспечит «значительные и столь необходимые инвестиции в американскую оборонно-промышленную базу» и повысит военную готовность США, а также поможет создать и сохранить рабочие места в десятках штатов по всей Америке.
«В отсутствие решения конгресса по этому чрезвычайному запросу Соединённые Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения её военных потребностей», — говорится в заявлении.
Согласно опубликованному документу, военные расходы США в 2025 году будут увеличены до $850 млрд.