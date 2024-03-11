Самолёт из Москвы в Касабланку совершил вынужденную посадку в Танжере
- РИА Новости
Как рассказала ТАСС коммерческий менеджер московского офиса марокканской авиакомпании, примерно за час до приземления в аэропорту Касабланки раздался хлопок в правой турбине самолёта, после чего воздушное судно задрожало и накренилось на правый бок.
«Но пилот его выровнял. Через десять минут пассажирам объявили, что предстоит незапланированная посадка в аэропорту Танжера для технического осмотра воздушного судна», — отметила она, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось о проверке, организованной Северо-Западной транспортной прокуратурой после инцидента с самолётом в Пулкове.