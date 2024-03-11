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Самолёт из Москвы в Касабланку совершил вынужденную посадку в Танжере

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Самолёт авиакомпании Royal Air Maroc, выполнявший рейс Москва — Касабланка, совершил вынужденную посадку на севере Марокко, в городе Танжере. Причиной тому послужил инцидент с двигателем.
Самолёт из Москвы в Касабланку совершил вынужденную посадку в Танжере
  • РИА Новости

Как рассказала ТАСС коммерческий менеджер московского офиса марокканской авиакомпании, примерно за час до приземления в аэропорту Касабланки раздался хлопок в правой турбине самолёта, после чего воздушное судно задрожало и накренилось на правый бок.

«Но пилот его выровнял. Через десять минут пассажирам объявили, что предстоит незапланированная посадка в аэропорту Танжера для технического осмотра воздушного судна», — отметила она, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось о проверке, организованной Северо-Западной транспортной прокуратурой после инцидента с самолётом в Пулкове.

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