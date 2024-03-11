В МИД России прокомментировали слова замминистра обороны Британии об Армении
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Об этом пишет РИА Новости.
«Откровения Хиппи — это ещё и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», — сказано в сообщении.
В МИД добавили, что данная ситуация является поводом задуматься для ответственных политиков в Армении.
Ранее Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер».