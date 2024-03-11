В МИД России прокомментировали слова замминистра обороны Британии об Армении

В МИД России заявили, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, сообщившего о готовности оказать поддержку Армении перед лицом «исходящих из России угроз».

Об этом пишет РИА Новости.

«Откровения Хиппи — это ещё и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что данная ситуация является поводом задуматься для ответственных политиков в Армении.

Ранее Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер».