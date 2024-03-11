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Политик Филиппо: ядерный зонтик ЕС позволит применять ЯО Франции без угрозы ей

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что идея ядерного зонтика Европейского союза может привести к применению ядерного оружия Франции другими странами, даже когда французской стороне не угрожает опасность.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, то, что президент Франции Эммануэль Макрон говорит, означает, что если, например, Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как Франция не находится в опасности и в войне. Кроме того, он отметил, что, если Украина станет частью Евросоюза, потенциально Франция может дать использовать Украине ядерное оружие, «это полное безумие».

Это показывает, что Макрон не руководствуется национальными интересами, добавил Филиппо.

Ранее французский лидер заявил, что Париж несёт ответственность за защиту Евросоюза. Макрон уточнил, что эта ответственность затрагивает потенциал сдерживания Франции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Макрона о защите Европейского союза французским ядерным оружием являются беспочвенными фантазиями.

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