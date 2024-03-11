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Захарова: Париж изображает миротворчество в Закавказье на фоне провала в Африке

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Франция после провала своей политики в Африке пытается создать образ миротворца в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

По её словам, рост активности Франции в Нагорном Карабахе — своего рода компенсация в общественно-политическом сознании на фоне провала французской политики в Африке.

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения», — отметила Захарова.

Она добавила, что всю миротворческую роль как посредник взяла на себя и выполнила Россия.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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