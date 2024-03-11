Захарова: Париж изображает миротворчество в Закавказье на фоне провала в Африке
По её словам, рост активности Франции в Нагорном Карабахе — своего рода компенсация в общественно-политическом сознании на фоне провала французской политики в Африке.
«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения», — отметила Захарова.
Она добавила, что всю миротворческую роль как посредник взяла на себя и выполнила Россия.
В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.