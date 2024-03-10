FT: спрос на перевозки по ж/д дорогам России вырос после атак в Красном море
- РИА Новости
Об этом сообщила газета Financial Times.
В частности, фирма DHL сообщает, что запросы на перевозку товаров по железнодорожному коридору России выросли примерно на 40% «с тех пор, как в декабре контейнеровозы стали перенаправлять по более длинному маршруту».
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, ещё четыре получили ранения.