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СЕНТКОМ: при атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка

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В результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, ещё четыре получили ранения.

Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

По данным ведомства, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет за два дня.

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