СЕНТКОМ: при атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка
В результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, ещё четыре получили ранения.
Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
По данным ведомства, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет за два дня.
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