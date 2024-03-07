СЕНТКОМ: при атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка

В результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, ещё четыре получили ранения.

Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). По данным ведомства, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет за два дня.