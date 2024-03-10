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СЕНТКОМ: США и Иордания доставили по воздуху партию помощи в сектор Газа

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США и Королевские ВВС Иордании провели операцию по доставке партии гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.
СЕНТКОМ: США и Иордания доставили по воздуху партию помощи в сектор Газа
  • AP

Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

«Центральное командование США и Королевские ВВС Иордании... провели совместную переброску гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа для оказания необходимой поддержки гражданского населения Газы, пострадавшего от продолжающегося конфликта», — говорится в заявлении командования в соцсети X.

Самолёт C-130 сбросил более 11,5 тыс. продуктовых наборов и иное продовольствие, предоставленное Иорданией.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гумпомощи в сектор Газа.

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