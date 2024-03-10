CENTCOM: США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

Соединённые Штаты отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гумпомощи в сектор Газа.

Об этом центральное командование США (CENTCOM) информирует в соцсети X.

Как отмечается в сообщении, корабль ВМС Соединённых Штатов General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис, направившись в Восточное Средиземноморье.

Отмечается, что судно отбыло менее чем через 36 часов после объявления президента США Джо Байдена о создании морского коридора.

Уточняется, что корабль перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что Германия примет участие в поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через морской коридор.