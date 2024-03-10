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Полиция высадила экс-премьера Эстонии из самолёта в нетрезвом состоянии

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Полиция Финляндии высадила из самолёта экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса из самолёта в аэропорту Хельсинки — мужчина был в нетрезвом состоянии, сообщает портал Delfi.
Полиция высадила экс-премьера Эстонии из самолёта в нетрезвом состоянии
  • Gettyimages.ru

В МИД Эстонии подтвердили агентству, что Рыйваса сняли с рейса в Японию.

При этом глава бюро по связям с общественностью ведомства Лийза Тоотс не стала комментировать причины, по которым политика высадили из самолёта.

«Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несёт ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения», — цитирует её РИА Новости.

В 2018 году сотрудник авиакомпании угнал самолёт из аэропорта американского города Сиэтл. Вскоре после этого он потерпел крушение.

В 2020 году жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.

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