Песков: у России есть вопросы к Шольцу после его слов о договоре Москвы и Киева
- РИА Новости
Он отметил, что хочет задать Шольцу вопрос, о чём тогда разговаривали премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Украины Давид Арахамия, если, по мнению канцлера, информация о мирном договоре является «пропагандой».
«Хочется спросить господина Шольца, о чём тогда говорил господин Арахамия и о чём тогда говорил господин Джонсон», — добавил Песков.
Ранее Шольц заявил, что представители Москвы и Киева не согласовывали мирный договор в Турции в 2022 году.