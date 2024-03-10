Песков: у России есть вопросы к Шольцу после его слов о договоре Москвы и Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России имеются вопросы к канцлеру Германии Олафу Шольцу после его слов о мирном договоре Москвы и Киева в 2022 году.

Он отметил, что хочет задать Шольцу вопрос, о чём тогда разговаривали премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Украины Давид Арахамия, если, по мнению канцлера, информация о мирном договоре является «пропагандой».

«Хочется спросить господина Шольца, о чём тогда говорил господин Арахамия и о чём тогда говорил господин Джонсон», — добавил Песков.

Ранее Шольц заявил, что представители Москвы и Киева не согласовывали мирный договор в Турции в 2022 году.