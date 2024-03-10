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Захарова: США кроваво опозорились с украинским проектом

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RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США кроваво опозорились с украинским проектом.
Захарова: США кроваво опозорились с украинским проектом
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Таким образом она отреагировала на интервью американского президента Джо Байдена, где глава государства перепутал Украину с Афганистаном.

По словам Захаровой, президент ничего не перепутал.

«Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — написала она в Telegram.

Ранее Байден оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину, затем исправился: «То есть, нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан».

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