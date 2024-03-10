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Irish Times: жители Ирландии проголосовали против поправок по вопросу семьи

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Жители Ирландии в ходе референдума проголосовали против поправок к Конституции о расширении понятий семьи и роли в ней женщины. Об этом сообщило издание The Irish Times.
Irish Times: жители Ирландии проголосовали против поправок по вопросу семьи
  • Gettyimages.ru
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«На текущем этапе очевидно, что поправка о семье и поправка о заботе потерпели полное поражение на референдуме при приличной явке», — сказал премьер-министр республики Лео Варадкар.

Отмечается, что ирландцы выступили против расширения термина семья, включив, помимо брака, в него и «другие формы крепких отношений», а также отказались убрать упоминание из документа, что только брак может быть основой для семьи.

Ранее большинство швейцарцев на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста в стране с 65 до 66 лет.

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