Irish Times: жители Ирландии проголосовали против поправок по вопросу семьи
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«На текущем этапе очевидно, что поправка о семье и поправка о заботе потерпели полное поражение на референдуме при приличной явке», — сказал премьер-министр республики Лео Варадкар.
Отмечается, что ирландцы выступили против расширения термина семья, включив, помимо брака, в него и «другие формы крепких отношений», а также отказались убрать упоминание из документа, что только брак может быть основой для семьи.
Ранее большинство швейцарцев на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста в стране с 65 до 66 лет.