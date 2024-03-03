Швейцарцы проголосовали на референдуме против повышения пенсионного возраста
Большинство швейцарцев на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста в стране с 65 до 66 лет.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Соответствующие результаты опубликованы на сайте правительства.
Вместе с этим жители Швейцарии поддержали второй пункт, вынесенный на референдум, — выплату 13-й пенсии.
Ранее Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: