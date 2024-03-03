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Швейцарцы проголосовали на референдуме против повышения пенсионного возраста

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Большинство швейцарцев на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста в стране с 65 до 66 лет.
Швейцарцы проголосовали на референдуме против повышения пенсионного возраста
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Соответствующие результаты опубликованы на сайте правительства.

Вместе с этим жители Швейцарии поддержали второй пункт, вынесенный на референдум, — выплату 13-й пенсии.

Ранее Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС.

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