Компания Stratolaunch успешно испытала в США гиперзвуковой аппарат Talon-A

Американская компания Stratolaunch LLC успешно завершила испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).

Об этом сказано на сайте компании.

«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полёта испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — сказано в сообщении.

Уточняется, что основные задачи испытания включали безопасное спускание аппарата с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду.

16 февраля руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич сообщил, что российский тяжёлый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» провёл первый полёт.