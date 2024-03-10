Компания Stratolaunch успешно испытала в США гиперзвуковой аппарат Talon-A
Об этом сказано на сайте компании.
«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полёта испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — сказано в сообщении.
Уточняется, что основные задачи испытания включали безопасное спускание аппарата с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду.
16 февраля руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич сообщил, что российский тяжёлый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» провёл первый полёт.