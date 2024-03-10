RT в Telegram
Подпишись

Компания Stratolaunch успешно испытала в США гиперзвуковой аппарат Talon-A

Короткая ссылка
Американская компания Stratolaunch LLC успешно завершила испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).

Об этом сказано на сайте компании.

«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полёта испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — сказано в сообщении.

Уточняется, что основные задачи испытания включали безопасное спускание аппарата с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду.

16 февраля руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич сообщил, что российский тяжёлый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» провёл первый полёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить