IRNA: Тегеран в конце апреля примет второй международный саммит «Иран — Африка»
Об этом сообщает IRNA.
Как передаёт РИА Новости, замруководителя по развитию международного бизнеса Организации развития торговли Ирана Сейед Мохаммад-Садег Ганнадзаде заявил о проведении саммита с участием более 40 стран Африки.
Отмечается, что в саммите, который состоится одновременно с выставкой IRAN EXPO, примут участие министры экономики африканских государств.
29 февраля заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Иране.