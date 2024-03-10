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IRNA: Тегеран в конце апреля примет второй международный саммит «Иран — Африка»

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Второй международный саммит «Иран — Африка» состоится в Тегеране 26—29 апреля.

Об этом сообщает IRNA.

Как передаёт РИА Новости, замруководителя по развитию международного бизнеса Организации развития торговли Ирана Сейед Мохаммад-Садег Ганнадзаде заявил о проведении саммита с участием более 40 стран Африки.

Отмечается, что в саммите, который состоится одновременно с выставкой IRAN EXPO, примут участие министры экономики африканских государств.

29 февраля заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Иране.

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