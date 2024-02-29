Торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана обсудили в Тегеране

Заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Участие в заседании комиссии приняли представители более чем 200 государственных и частных компаний. В сообщении отмечается, что российскую делегацию возглавил вице-премьер России Александр Новак.

«В ходе работы комиссии Фонд Росконгресс, один из крупнейших организаторов мероприятий в России, презентовал иранским компаниям возможности участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт 5—8 июня 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с иранским коллегой Али Ахмадианом вопросы безопасности.