Торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана обсудили в Тегеране
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Участие в заседании комиссии приняли представители более чем 200 государственных и частных компаний. В сообщении отмечается, что российскую делегацию возглавил вице-премьер России Александр Новак.
«В ходе работы комиссии Фонд Росконгресс, один из крупнейших организаторов мероприятий в России, презентовал иранским компаниям возможности участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт 5—8 июня 2024 года», — рассказали в пресс-службе.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с иранским коллегой Али Ахмадианом вопросы безопасности.