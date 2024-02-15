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Секретарь Совбеза Патрушев обсудил с иранским коллегой вопросы безопасности

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В Бишкеке состоялась встреча секретаря Совбеза России Николая Патрушева и его иранского коллеги Али Ахмадиана, они обменялись мнениями на тему стратегических приоритетов Москвы и Тегерана.

Стороны во время переговоров обратили внимание на вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Также обсуждались перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств.

Переговоры состоялись накануне многосторонней встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

По данным, которые ранее привёл спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.

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