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Детский омбудсмен помогла вернуть в Россию 32 ребёнка из Сирии

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Очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Сирии, возвращена в Россию 10 марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Об этом RT сообщили в аппарате детского омбудсмена.

«На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой.

«С учётом сегодняшней группы при нашем участии всего в Россию возвращены 546 детей — из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции», — подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмена.

В феврале сообщалось, что одиннадцать детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска в ближайшее время отправятся к родственникам на Украину, а часть из них уже встретились со своими близкими.

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