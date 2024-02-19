Детский омбудсмен помогла 11 украинским детям воссоединиться с родственниками

Одиннадцать детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска в ближайшее время отправятся к родственникам на Украину, а часть из них уже встретились со своими близкими. Об этом RT сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой, которая оказала помощь в воссоединении семей.

Трое несовершеннолетних из Мариуполя, один — из Луганска, двое из Запорожской области, четверо из Симферополя и один из Красноярска переданы родственникам или законным представителям, проживающим на территории Украины.

«Это четвёртая и самая большая группа детей за время деятельности детского омбудсмена и её аппарата по воссоединению семей, которую ведётся по поручению президента России», — отметил представитель пресс-службы детского омбудсмена.

Сегодня на территории посольства государства Катар в России состоялась встреча уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой с детьми, их родственниками, а также сопровождающими и доверенными лицами, участниками переговорного процесса — дипломатами и представителями Международного комитета Красного креста. В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, что некоторые из этих детей, возвращающихся на Украину, пережили тяжёлые трагедии.

Так, самый старший из этой группы — мальчик 2007 года рождения, приехал в Москву из ЛНР. В июле 2022 года при попытке эвакуироваться его мама и старший брат погибли, а он сам получил ранение и был помещён в Луганскую больницу. В ЛНР ребёнку назначили опекуна — семья проживала по соседству. Подросток учился в Луганском техникуме-интернате. На Украине опекуном мальчику назначили тётю ребёнка по материнской линии. Она не может самостоятельно выехать за ребёнком, так как её муж служит в ВСУ. За несовершеннолетним приехал сопровождающий — по доверенности.

У девочки 2008 года рождения, проживавшей в Запорожской области, мама погибла в результате обстрела, после чего подруга матери, гражданка России, оформила предварительную опеку над ребёнком. В настоящее время тётя девочки, проживающая на Украине, оформила опеку. В пресс-службе отметили, что один мальчик будет возвращен матери — военнослужащей ВСУ, освобождённой из плена.

Двоих детей в связи с особенностями здоровья будут сопровождать медицинская бригада и сотрудники социальных служб, родители детей погибли, опеку над ними оформил их дядя, проживающий на Украине.

«Число детей, воссоединенных с семьями на Украине при нашем участии, вырастет до 59», — уточнил представитель пресс-службы детского омбудсмена.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Львова-Белова заявила, что украинские власти преследуют российские приёмные семьи, взявшие на воспитание детей, эвакуированных из зоны боевых действий.