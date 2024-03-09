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ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в Сирии

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Российские воздушно-космические силы (ВКС) ликвидировали два места базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
  • РИА Новости

«Ударами ВКС России в районах населённых пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил», — говорится в заявлении.

Отмечается, что террористы за сутки нанесли один удар по позициям сирийской армии.

Накануне в Минобороны России сообщили, что воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США.

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