ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
- РИА Новости
«Ударами ВКС России в районах населённых пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил», — говорится в заявлении.
Отмечается, что террористы за сутки нанесли один удар по позициям сирийской армии.
Накануне в Минобороны России сообщили, что воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США.