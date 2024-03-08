ЦПВС: авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии

Воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — цитирует его ТАСС.

Кулить также уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков, которые причастны к обстрелам сирийских правительственных сил, всего ликвидировано не менее 25 террористов.