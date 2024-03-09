RT в Telegram
Подпишись

Spiegel: Хабек матом раскритиковал политиков, решающих мировые проблемы

Короткая ссылка
Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек в ходе выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке матом призвал политиков решать проблемы.
Spiegel: Хабек матом раскритиковал политиков, решающих мировые проблемы
  • Gettyimages.ru

«Решите те ****** проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — цитирует его Der Spiegel.

По словам Хабека, политики не должны повторять ошибок прошлого.

Он также затронул климатическую повестку и осудил политику США в этой сфере.

«Вы не на пути к климатической нейтральности», — отметил он, подчеркнув, что Соединённые Штаты — одни из лидеров по выбросам парниковых газов.

В конце января Байден заявил, что Соединённые Штаты приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. В американском сенате это решение президента назвали помощью России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить