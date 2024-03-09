Spiegel: Хабек матом раскритиковал политиков, решающих мировые проблемы
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«Решите те ****** проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — цитирует его Der Spiegel.
По словам Хабека, политики не должны повторять ошибок прошлого.
Он также затронул климатическую повестку и осудил политику США в этой сфере.
«Вы не на пути к климатической нейтральности», — отметил он, подчеркнув, что Соединённые Штаты — одни из лидеров по выбросам парниковых газов.
В конце января Байден заявил, что Соединённые Штаты приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. В американском сенате это решение президента назвали помощью России.