Spiegel: Хабек матом раскритиковал политиков, решающих мировые проблемы

Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек в ходе выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке матом призвал политиков решать проблемы.

«Решите те ****** проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — цитирует его Der Spiegel.

По словам Хабека, политики не должны повторять ошибок прошлого.

Он также затронул климатическую повестку и осудил политику США в этой сфере.

«Вы не на пути к климатической нейтральности», — отметил он, подчеркнув, что Соединённые Штаты — одни из лидеров по выбросам парниковых газов.

В конце января Байден заявил, что Соединённые Штаты приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. В американском сенате это решение президента назвали помощью России.