Встреча фермеров с властями Польши не увенчалась успехом — протесты продолжатся

Польские фермеры продолжат протесты, так как встреча с премьером страны Дональдом Туском не увенчалась успехом, заявил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.

«Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало», — цитирует его РИА Новости.

По словам лидера протестующих, премьер сказал, что в правительстве нет отчётов и некомпетентные чиновники.

«Протесты продолжатся», — подытожил Обшаньский.

Он добавил, что 20 марта пройдёт новая крупная акция с блокадой городов и дорог.

При этом ещё один представитель фермеров Анджей Собочиньский после встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском заявил, что власти Польши не будут закрывать границу для украинских товаров, Варшава будет принимать их излишки за счёт государства.