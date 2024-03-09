Встреча фермеров с властями Польши не увенчалась успехом — протесты продолжатся
- AFP
«Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало», — цитирует его РИА Новости.
По словам лидера протестующих, премьер сказал, что в правительстве нет отчётов и некомпетентные чиновники.
«Протесты продолжатся», — подытожил Обшаньский.
Он добавил, что 20 марта пройдёт новая крупная акция с блокадой городов и дорог.
При этом ещё один представитель фермеров Анджей Собочиньский после встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском заявил, что власти Польши не будут закрывать границу для украинских товаров, Варшава будет принимать их излишки за счёт государства.