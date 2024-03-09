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Встреча фермеров с властями Польши не увенчалась успехом — протесты продолжатся

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Польские фермеры продолжат протесты, так как встреча с премьером страны Дональдом Туском не увенчалась успехом, заявил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.
Встреча фермеров с властями Польши не увенчалась успехом — протесты продолжатся
  • AFP

«Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало», — цитирует его РИА Новости.

По словам лидера протестующих, премьер сказал, что в правительстве нет отчётов и некомпетентные чиновники.

«Протесты продолжатся», — подытожил Обшаньский.

Он добавил, что 20 марта пройдёт новая крупная акция с блокадой городов и дорог.

При этом ещё один представитель фермеров Анджей Собочиньский после встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском заявил, что власти Польши не будут закрывать границу для украинских товаров, Варшава будет принимать их излишки за счёт государства.

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