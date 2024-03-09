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Власти Польши приняли решение не закрывать границу для украинских товаров

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Власти Польши не будут закрывать границу для украинских товаров, Варшава будет принимать их излишки за счёт государства. Об этом заявил представитель фермеров Анджей Собочиньский после встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.
Власти Польши приняли решение не закрывать границу для украинских товаров
  • РИА Новости

«Границы он не закроет, но будет снимать излишки (зерна. — RT) за счёт государства», — приводит РИА Новости его слова.

Собочиньский подчеркнул, что Минсельхоз Польши подсчитает излишки продуктов и рассчитает средства, которые необходимо выделить.

«Это определённое решение проблемы», — сказал он.

Ранее стало известно, что польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с Туском.

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