Власти Польши приняли решение не закрывать границу для украинских товаров
- РИА Новости
«Границы он не закроет, но будет снимать излишки (зерна. — RT) за счёт государства», — приводит РИА Новости его слова.
Собочиньский подчеркнул, что Минсельхоз Польши подсчитает излишки продуктов и рассчитает средства, которые необходимо выделить.
«Это определённое решение проблемы», — сказал он.
Ранее стало известно, что польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с Туском.