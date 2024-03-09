Власти Польши приняли решение не закрывать границу для украинских товаров

Власти Польши не будут закрывать границу для украинских товаров, Варшава будет принимать их излишки за счёт государства. Об этом заявил представитель фермеров Анджей Собочиньский после встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.

«Границы он не закроет, но будет снимать излишки (зерна. — RT) за счёт государства», — приводит РИА Новости его слова.

Собочиньский подчеркнул, что Минсельхоз Польши подсчитает излишки продуктов и рассчитает средства, которые необходимо выделить.

«Это определённое решение проблемы», — сказал он.

Ранее стало известно, что польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с Туском.