В Польше фермеры заявили о намерении продолжать протесты

Польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом заявил один из лидеров протеста в Варминьско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец.

«Какая бы информация ни была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдём с баррикад, мы будем протестовать», — цитирует его РИА Новости.

6 марта польские фермеры провели в центре Варшавы крупную акцию протеста против импорта украинской сельхозпродукции.

В результате столкновений ранения получили 14 сотрудников полиции, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.