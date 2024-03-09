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В Польше фермеры заявили о намерении продолжать протесты

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Польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с премьер-министром Дональдом Туском.
В Польше фермеры заявили о намерении продолжать протесты
  • AP

Об этом заявил один из лидеров протеста в Варминьско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец.

«Какая бы информация ни была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдём с баррикад, мы будем протестовать», — цитирует его РИА Новости.

6 марта польские фермеры провели в центре Варшавы крупную акцию протеста против импорта украинской сельхозпродукции.

В результате столкновений ранения получили 14 сотрудников полиции, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.

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