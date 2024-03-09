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WP: Байден перед выступлением в конгрессе мог принять стимуляторы

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Президент США Джо Байден в ходе выступления в конгрессе выглядел так, будто принял стимуляторы.
WP: Байден перед выступлением в конгрессе мог принять стимуляторы
  • Gettyimages.ru

Об этом изданию The Washington Times заявила психиатр Кэрол Либерман.

Она отметила, что обычно Байден «ведёт себя медленно, спотыкается», в то время как во время выступления перед конгрессом он был «пылким и гневным».

«Это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин», — заявила Либерман.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе мезозойским постмодерном.

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