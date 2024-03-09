Невестку Трампа Лару назначили сопредседателем комитета Республиканской партии

Невестка бывшего американского президента Дональда Трампа Лара стала сопредседателем Национального комитета Республиканской партии.

Об этом информирует телеканал NBC News.

«Члены Национального комитета Республиканской партии избрали председателем Майкла Уотли и сопредседателем Лару Трамп», — говорится в заявлении Нацкомитета.

Ранее Лара Трамп работала в качестве телепродюсера, она является супругой третьего сына Трампа — Эрика.

Ранее сообщалось, что Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.

При этом объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.