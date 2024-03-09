Невестку Трампа Лару назначили сопредседателем комитета Республиканской партии
- AP
Об этом информирует телеканал NBC News.
«Члены Национального комитета Республиканской партии избрали председателем Майкла Уотли и сопредседателем Лару Трамп», — говорится в заявлении Нацкомитета.
Ранее Лара Трамп работала в качестве телепродюсера, она является супругой третьего сына Трампа — Эрика.
Ранее сообщалось, что Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.
При этом объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.