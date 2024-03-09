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Невестку Трампа Лару назначили сопредседателем комитета Республиканской партии

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Невестка бывшего американского президента Дональда Трампа Лара стала сопредседателем Национального комитета Республиканской партии.
Невестку Трампа Лару назначили сопредседателем комитета Республиканской партии
  • AP

Об этом информирует телеканал NBC News.

«Члены Национального комитета Республиканской партии избрали председателем Майкла Уотли и сопредседателем Лару Трамп», — говорится в заявлении Нацкомитета. 

Ранее Лара Трамп работала в качестве телепродюсера, она является супругой третьего сына Трампа — Эрика.

Ранее сообщалось, что Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.

При этом объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.

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