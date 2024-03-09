ЕК проверит польские консульства в КНР и на Филиппинах из-за визового скандала

Европейская комиссия намерена провести проверку в польских консульствах в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) после визового скандала.

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

«В этом месяце ЕК проверит два польских консульства — в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом», — говорится в публикации.

Как утверждается в статье, проверка нацелена на то, чтобы проконтролировать, в какой степени соблюдаются правила ЕС, включая правила по обработке шенгенских виз.

Ранее Генеральная прокуратура Польши объявила о расследовании уголовного дела, связанного с платной протекцией при ускорении процессов при выдаче виз.

Заявления касались иностранных граждан, подававших их в польских консульствах в Гонконге, Тайване, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Катаре и на Филиппинах. В большинстве случаев речь идёт о шенгенских рабочих визах.

В сентябре 2023 года бывшего главу МИД Польши Збигнева Рау и его бывшего заместителя Петра Вавжика обвинили в незаконной продаже виз для 350 тыс. мигрантов из Африки и Азии.