Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу
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Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.
«Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — сказал собеседник агентства.
Витьелло добавил, что в ходе своего выступления Байден проявил неуважение к семье Лейкен Райли, которая, как сообщалось, была убита нелегальным мигрантом в феврале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента США Джо Байдена в конгрессе мезозойским постмодерном.