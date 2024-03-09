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Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу

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Бывший начальник пограничного патруля Соединённых Штатов, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло заявил, что выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе с посланием является большой ложью.
Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — сказал собеседник агентства. 

Витьелло добавил, что в ходе своего выступления Байден проявил неуважение к семье Лейкен Райли, которая, как сообщалось, была убита нелегальным мигрантом в феврале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента США Джо Байдена в конгрессе мезозойским постмодерном.

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