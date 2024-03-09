Сэм Альтман вернётся в совет директоров компании OpenAI

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, вернётся в состав совета директоров компании.

Об этом говорится в релизе на сайте компании.

«Альтман... снова войдёт в совет директоров OpenAI», — говорится в заявлении.

Кроме того, в совет директоров войдут бывший гендиректор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллман, бывший исполнительный вице-президент Sony Corporation Николь Селигман, а также глава компании Instacart Фиджи Симо.

20 ноября появилась информация о том, что американский предприниматель и программист Сэм Альтман получил работу в Microsoft после увольнения из OpenAI.

Об уходе Альтмана с поста гендиректора OpenAI стало известно 17 ноября. В компании отметили, что он не был откровенен в общении с советом директоров и это мешало ему выполнять обязанности.