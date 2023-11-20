Бывший гендиректор OpenAI Сэм Альтман переходит в Microsoft

Американский предприниматель и программист Сэм Альтман, ранее занимавший должность генерального директора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI, получил работу в Microsoft. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сатья Наделла.

Как отметил Наделла на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), коллектив Microsoft с радостью воспринял новость о переходе Альтмана и Грега Брокмана. В корпорации они возглавят новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта.

Об увольнении Альтмана с поста гендиректора OpenAI стало известно 17 ноября. В компании отметили, что он не был откровенен в общении с советом директоров, и это мешало ему выполнять обязанности.

Ранее сообщалось, что владеющая ChatGPT компания OpenAI начала переговоры о продаже акций при оценке в $86 млрд.