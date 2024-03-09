Экс-госсекретарь США Помпео допустил возвращение в администрацию Трампа

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео не исключил возможности возвращения в администрацию бывшего американского лидера Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в США.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Журналист поинтересовался у Помпео, рассматривает ли тот возможность работы в команде Трампа.

«Если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу «да» этой возможности», — поделился он.

Помпео был американским госсекретарём при администрации Трампа с 2018 по январь 2021 года.

Ранее Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.

При этом объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.