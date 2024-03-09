Экс-госсекретарь США Помпео допустил возвращение в администрацию Трампа
- AP
- © Amanda Andrade-Rhoades
Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
Журналист поинтересовался у Помпео, рассматривает ли тот возможность работы в команде Трампа.
«Если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу «да» этой возможности», — поделился он.
Помпео был американским госсекретарём при администрации Трампа с 2018 по январь 2021 года.
Ранее Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.
При этом объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.