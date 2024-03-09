В Париже объявили о создании ведомства по вопросам ИИ в обороне
По его словам, армии должны совершить переход к искусственному интеллекту.
«Вот почему я объявляю о создании нового министерского ведомства по вопросам ИИ в сфере обороны — Amiad, — сказал Лекорню.
Также министр отметил, что ведомство будет оснащено своим собственным суперкомпьютером, который позволит независимо обрабатывать секретные данные.
Ранее американская компания Palantir Technologies Inc. и Министерство экономики Украины подписали соглашение о внедрении технологии разминирования территорий с использованием искусственного интеллекта.