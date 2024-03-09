В Париже объявили о создании ведомства по вопросам ИИ в обороне

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил в интервью изданию Echos о создании нового ведомства по вопросам искусственного интеллекта в области обороны.

По его словам, армии должны совершить переход к искусственному интеллекту.

«Вот почему я объявляю о создании нового министерского ведомства по вопросам ИИ в сфере обороны — Amiad, — сказал Лекорню.

Также министр отметил, что ведомство будет оснащено своим собственным суперкомпьютером, который позволит независимо обрабатывать секретные данные.

Ранее американская компания Palantir Technologies Inc. и Министерство экономики Украины подписали соглашение о внедрении технологии разминирования территорий с использованием искусственного интеллекта.