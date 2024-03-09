В МИД России призвали Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в министерстве отметили, что снос памятника эсэсовцам в Канаде стал «первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране».
Ранее в канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина».
Позже мэрия канадского города Оквилл канадской провинции Онтарио решила оправдаться после новости о сносе памятника украинской дивизии СС «Галичина», заявив, что не имеет отношения к уборке монумента в честь нацистов.