В МИД России заявили, что лучшим доказательством серьёзности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация оставшихся в стране монументов нацистским пособникам.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в министерстве отметили, что снос памятника эсэсовцам в Канаде стал «первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране».

Ранее в канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина».

Позже мэрия канадского города Оквилл канадской провинции Онтарио решила оправдаться после новости о сносе памятника украинской дивизии СС «Галичина», заявив, что не имеет отношения к уборке монумента в честь нацистов.