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В канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина»

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В Канаде снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина», видео появилось в украинских Telegram-каналах.
В канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина»
  • Gettyimages.ru

Монумент был установлен в канадском городе Оквилл, он был посвящён участникам боёв под Бродами 1944 года и находился на кладбище с 1988 года, пишет «СТРАНА.ua».

Ранее памятник требовали убрать активисты и журналисты, а мэр города Роб Бёртон утверждал, что ему противно осознавать, что такой памятник есть в его городе, пишет издание.

Как утверждается, вопрос сноса памятника актуализировался после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.

22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

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