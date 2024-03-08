В канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина»

В Канаде снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина», видео появилось в украинских Telegram-каналах.

Монумент был установлен в канадском городе Оквилл, он был посвящён участникам боёв под Бродами 1944 года и находился на кладбище с 1988 года, пишет «СТРАНА.ua».

Ранее памятник требовали убрать активисты и журналисты, а мэр города Роб Бёртон утверждал, что ему противно осознавать, что такой памятник есть в его городе, пишет издание.

Как утверждается, вопрос сноса памятника актуализировался после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.

22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.