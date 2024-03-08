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Власти Газы раскритиковали сброс гумпомощи с самолётов после гибели людей

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Власти сектора Газа высказали критику из-за сброса гумпомощи с самолётов, что уже привело к гибели пяти человек.

Как отметили в администрации анклава, операции по сбросу гуманитарной помощи с самолётов являют собой показной и пропагандистский характер, а не гуманитарный и практический.

«Произошло сегодня именно то, о чём мы ранее предупреждали, что они представляют смертельную угрозу для жизни граждан в секторе Газа», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что доставка гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа по воздуху обернулась трагедией. Как минимум пять палестинцев погибли при сбросе тюков с самолётов.

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