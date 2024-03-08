Власти Газы раскритиковали сброс гумпомощи с самолётов после гибели людей
Как отметили в администрации анклава, операции по сбросу гуманитарной помощи с самолётов являют собой показной и пропагандистский характер, а не гуманитарный и практический.
«Произошло сегодня именно то, о чём мы ранее предупреждали, что они представляют смертельную угрозу для жизни граждан в секторе Газа», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее стало известно, что доставка гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа по воздуху обернулась трагедией. Как минимум пять палестинцев погибли при сбросе тюков с самолётов.