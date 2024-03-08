Экс-военный НАТО возмутился, что США уничтожают необходимые ВСУ кассетные бомбы

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах выразил недовольство тем, что Соединённые Штаты уничтожают кассетные бомбы и другие боеприпасы, которые необходимы ВСУ.

По его информации, у американской армии есть 4 млн снарядов.

«Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке», — приводит РИА Новости слова Табаха.

Военный подчеркнул, что не понимает, почему США уничтожают кассетные бомбы, но Украине их не отдают.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставил бы Украину под угрозу.