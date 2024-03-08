Военный эксперт — про F-35: американцы всегда выдают желаемое за действительное

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что американский F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия.

По словам собеседника RT, F-35 — многофункциональный самолёт, который может наносить удары по земле и надводным целям, а также может бороться с другими самолётами в воздухе. Однако его, как и любой другой, можно сбить.

«Он заметен на радарах любой системы противовоздушной обороны, поэтому по нему можно нанести удар, если его обнаружить вовремя», — заявил Литовкин.

Он добавил, что многие самолёты, состоящие на вооружении армии США, могут нести ядерное оружие.

«Непобедимой «вундервафли» не существует. Просто американцы — мастера рекламы, они всегда выдают желаемое за действительное. На самом деле ничего универсального нет. Вы помните, когда-то мы слышали про Javelin? Вот Javelin на Украине (появятся. — RT) — и русским танкам конец. Про HIMARS говорили, сбиваем мы ракеты. Про Abrams говорили, про Leopard. Ну и сожгли Leopard, и жжём сейчас Abrams», — напомнил военный эксперт.

Он также отметил, что Россия может противопоставить F-35 такие модели, как Су-30, Су-35 и Су-57.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что новейший истребитель F-35 производства США официально сертифицировали для несения ядерного оружия.