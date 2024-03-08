Пентагон не нашёл доказательств посещения Земли пришельцами

Специалисты Министерства обороны США не нашли доказательств того, что нашу планету когда-либо посещали пришельцы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий отчёт Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO).

В документе говорится, что сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО) и предполагаемых инопланетных кораблях на самом деле были результатом неверной идентификации происходящего очевидцами.

Также в отчёте отмечается, что расследования, которые были проведены под разными уровнями секретности, показали, что в большинстве случаев «наблюдения НЛО» касались обычных объектов или явлений.

Ранее увольняющийся директор Пентагона по аномалиям Шон Киркпатрик не исключил внеземной природы НЛО.