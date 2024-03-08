Пентагон не нашёл доказательств посещения Земли пришельцами
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий отчёт Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO).
В документе говорится, что сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО) и предполагаемых инопланетных кораблях на самом деле были результатом неверной идентификации происходящего очевидцами.
Также в отчёте отмечается, что расследования, которые были проведены под разными уровнями секретности, показали, что в большинстве случаев «наблюдения НЛО» касались обычных объектов или явлений.
Ранее увольняющийся директор Пентагона по аномалиям Шон Киркпатрик не исключил внеземной природы НЛО.