Вице-спикер парламента Словакии: Россия отстаивает свои интересы на Украине
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Об этом он сказал в эфире Словацкого радио.
«Россия в происходящем конфликте на Украине не является агрессором. Россия защищает свои интересы», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что «каждый несёт ответственность» за конфликт на Украине, в том числе украинцы, которые не обеспечили равноправный подход к русскоязычной части населения.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован словами посла Британии Найджела Бейкера, который раскритиковал позицию словацкого правительства по отношению к украинскому конфликту.