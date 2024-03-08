Вице-спикер парламента Словакии: Россия отстаивает свои интересы на Украине

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко заявил, что Россия защищает свои интересы на Украине.

Об этом он сказал в эфире Словацкого радио.

«Россия в происходящем конфликте на Украине не является агрессором. Россия защищает свои интересы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «каждый несёт ответственность» за конфликт на Украине, в том числе украинцы, которые не обеспечили равноправный подход к русскоязычной части населения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован словами посла Британии Найджела Бейкера, который раскритиковал позицию словацкого правительства по отношению к украинскому конфликту.