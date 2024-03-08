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Байден объявил 9 марта днём незаконно удерживаемых за границей американцев

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Американский президент Джо Байден объявил 9 марта днём незаконно удерживаемых за границей граждан США.
Байден объявил 9 марта днём незаконно удерживаемых за границей американцев
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом говорится в распоряжении Байдена, распространённом пресс-службой Белого дома.

«В этот день мы поднимем над Белым домом флаг за попавших в заложники и незаконно задержанных американцев», — заявил Байден.

Он призвал всех жителей США отметить данный день церемониями и мероприятиями.

Ранее Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введённый в 2014 году из-за Украины. Уведомление об этом глава Белого дома направил в конгресс.

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