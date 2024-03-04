Байден продлил режим ЧС, введённый в 2014 году из-за Украины

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введённый в 2014 году из-за Украины. Уведомление об этом глава Белого дома направил в конгресс.

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«Указ 14065... должен продолжать действовать и после 6 марта 2024 года», — говорится в сообщении Байдена. Чрезвычайная ситуация была введена 6 марта 2014 года. 23 февраля Госдеп США ввёл визовые ограничения против чиновников Донбасса.