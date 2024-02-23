Госдеп США ввёл визовые ограничения против чиновников Донбасса
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«Ведомство принимает меры по введению визовых ограничений против пяти назначенных Россией должностных лиц за их причастность к нарушениям прав человека в отношении несовершеннолетних граждан Украины», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.
Минфин США объявил о новых санкциях против российских банков и оператора российской национальной платёжной системы МИР.