Госдеп США ввёл визовые ограничения против чиновников Донбасса

Госдеп США объявил о визовых ограничениях в отношении пяти чиновников из Донбасса за якобы «депортацию украинских детей».

«Ведомство принимает меры по введению визовых ограничений против пяти назначенных Россией должностных лиц за их причастность к нарушениям прав человека в отношении несовершеннолетних граждан Украины», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Минфин США объявил о новых санкциях против российских банков и оператора российской национальной платёжной системы МИР.