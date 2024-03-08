Представитель президента ЮАР: мы бы предпочли, чтобы RT работал в стране

Власти Южно-Африканской Республики хотели бы, чтобы RT продолжал работать в стране, заявил в интервью каналу пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.

Отвечая на вопрос о том, как власти ЮАР оценивают тот факт, что некоторые провайдеры в Южной Африке прекратили показ RT, Магвенья выразил мнение, что «отчасти это связано с коммерческим интересом».

«Мы бы предпочли, чтобы ваш канал продолжал работать. Мы понимаем, что на это решение могли повлиять некоторые коммерческие интересы», — сказал пресс-секретарь.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.