Представитель президента ЮАР: мы бы предпочли, чтобы RT работал в стране
- globallookpress.com
Отвечая на вопрос о том, как власти ЮАР оценивают тот факт, что некоторые провайдеры в Южной Африке прекратили показ RT, Магвенья выразил мнение, что «отчасти это связано с коммерческим интересом».
«Мы бы предпочли, чтобы ваш канал продолжал работать. Мы понимаем, что на это решение могли повлиять некоторые коммерческие интересы», — сказал пресс-секретарь.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.